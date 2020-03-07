В Санкт-Петербург не пустили тонны тухлого мяса из Калининграда
Сотрудники Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областях в пункте пропуска Долосцы на российско-белорусской границе задержали 14,5 тонны мяса из Калининграда. Причиной стали многочисленные нарушения санитарных и технических регламентов.
По информации издания 47channel.ru, при проведении досмотра грузового автомобиля, перевозившего 175 коробок говядины, сотрудники Россельхознадзора обнаружили отсутствие обязательных маркировок. В двух коробках была найдена просроченная продукция. Она была изготовлена еще в 2017 году.
Кроме того, в грузовом автомобиле были также обнаружены 43 килограмма запрещенной к ввозу на территорию РФ бескостной говядины из Великобритании.
ИСТОЧНИК KP.RU