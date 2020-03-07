Житель Гурьевска избил товарища лопатой

7 Март 2020 2020-03-07T12:12:26+03:00

Теперь может отправиться в колонию на два года

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В дежурную часть полиции города Гурьевска Калининградской области поступило заявление 24-летнего горожанина о причинении ему телесных повреждений.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Калининградской области, между двумя приятелями возник конфликт, после чего один из них стал наносить своему товарищу удары лопатой по голове и телу.

- Проведенным медицинским освидетельствованием установлен легкий вред здоровью потерпевшему. Орудие нападение изъято, виновник свою вину признал, - отметили в полиции.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия». Максимальная санкция статьи – лишение свободы на срок до 2 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU