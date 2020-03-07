2020-03-07T12:52:42+03:00
Туризм

Спрос на авиабилеты в Калининград вырос этой зимой в полтора раза

Наш город находится в лидирующей группе
Кирилл Алексеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сервис поиска авиационных билетов Aviasales подвел итоги зимнего туристического сезона 2019-20 гг., выяснив, по каким маршрутам россияне стали летать чаще, по каким реже.

Так, спрос на авиабилеты в Калининград вырос за три зимних месяца в полтора раза по сравнению с прошлой зимой. Примерно такой же показатель у Санкт-Петербурга, Сочи, Уфы, Челябинска, Владикавказа, Перми, Архангельска, Астрахани и Чебоксар. В два раза увеличился спрос на полеты в Ульяновск и Оренбург, в 2,5 раза - в Саратов, в 3,5 раза - в Нальчик.

В целом за, отмечают эксперты Aviasales, количество покупок билетов на внутрироссийских рейсах сократилось.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Калининградской области запретили ловить щуку
Компании из калининградского офшора инвестировали за год 570 млн рублей
Спрос на авиабилеты в Калининград вырос этой зимой в полтора раза
Житель Гурьевска избил товарища лопатой
В Санкт-Петербург не пустили тонны тухлого мяса из Калининграда
В торгово-развлекательном центре "Балтия Молл" под Калининградом откроется сетевой кинотеатр
В Калининграде объявили в розыск мужчину, которого подозревают в мошенничестве
В Калининграде сотрудника ЧОПа обвинили в избиении посетителя бара
На польской границе задержали шестерых калининградцев за неоплаченные штрафы
Прокуратура добилась закрытия кафе в Балтийске
В Калининградском зоопарке показали повзрослевшего муравьеда Мурашку
В Калининграде прошли первые полеты авиации в рамках подготовки к параду Победы
Калининградец отсудил 20 тысяч за поврежденный фейерверком автомобиль
В Калининграде объявили в розыск пропавшую 15-летнюю девушку
В калининградском ДОСААФ призывают брать в автошколы инструкторов-женщин
На улице Дачной до августа закрывается сквозное движение
В конце марта на ул. Клинической в Калининграде вводится одностороннее движение
Власти Калининграда выделили 1 млн рублей на фейерверк в честь 75-летия штурма Кенигсберга
Пьяная жительница Черняховска «заминировала» жилой дом