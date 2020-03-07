Спрос на авиабилеты в Калининград вырос этой зимой в полтора раза

7 Март 2020 2020-03-07T12:52:42+03:00

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Сервис поиска авиационных билетов Aviasales подвел итоги зимнего туристического сезона 2019-20 гг., выяснив, по каким маршрутам россияне стали летать чаще, по каким реже.

Так, спрос на авиабилеты в Калининград вырос за три зимних месяца в полтора раза по сравнению с прошлой зимой. Примерно такой же показатель у Санкт-Петербурга, Сочи, Уфы, Челябинска, Владикавказа, Перми, Архангельска, Астрахани и Чебоксар. В два раза увеличился спрос на полеты в Ульяновск и Оренбург, в 2,5 раза - в Саратов, в 3,5 раза - в Нальчик.

В целом за, отмечают эксперты Aviasales, количество покупок билетов на внутрироссийских рейсах сократилось.

ИСТОЧНИК KP.RU