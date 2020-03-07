2020-03-07T13:27:34+03:00
Экономика

Компании из калининградского офшора инвестировали за год 570 млн рублей

И заявили о будущих инвестициях в размере 10,5 млрд рублей
Кирилл Алексеев
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Международные компании, которые зарегистрированы с специальном административном районе (САР) на Октябрьском острове в Калининграде, за год инвестировали в экономику около 570 млн рублей. Кроме того, они заявили об инвестициях в размере 10,5 млрд рублей. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на губернатора Калининградской области Антона Алиханова.

При этом, по словам губернатора, Калининград рассчитывает на более ощутимое присутствие участников САР в регионе регистрации.

- Мы считаем, что на реальное присутствие компаний в регионе мы, конечно, имеем право, - сказал глава области, отметив, что с учетом льгот, которые предоставляются участникам САР, Калининградская область могла бы рассчитывать на открытие офисов, ежегодное проведение советов директоров компаний, привлечение ими к работе местных аудиторских, страховых компаний.

В настоящее время в калининградском офшоре зарегистрирована 21 международная компания.

Первые компании начали регистрироваться в САР на островах Русский во Владивостоке и Октябрьский в Калининграде в 2019 году. К настоящему времени 21 из 23 компаний, зарегистрированных в российских офшорах, приходится на Калининград.

ИСТОЧНИК KP.RU

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