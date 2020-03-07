В Калининградской области запретили ловить щуку

7 Март 2020 2020-03-07T13:37:26+03:00

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Во всех водоемах Калининградской области, включая Куршский и Калининградский заливы, запретили любительскую рыбалка на щуку. С 1 февраля был запрещен и промышленный вылов этой рыбы.

Как сообщается, запрет, связанный с нерестом щуки, продлится до 10 апреля. За незаконный промысел предусмотрены серьезные штрафы. Для юридических лиц их размер колеблется от 100 до 200 тысяч рублей с конфискацией судна и других орудий добычи водных биоресурсов. Для граждан и индивидуальных предпринимателей штрафы меньше - от 2 до 5 тысяч рублей с такой же конфискацией. Кроме того, браконьеру придется заплатить за каждую незаконно выловленную щуку более 1800 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU