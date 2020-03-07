В Балтийск привезли главную икону вооруженных сил России

7 Март 2020 2020-03-07T18:55:46+03:00

На главной базе Балтфлота Спас Нерукотворный будет доступен для поклонения до 10 марта включительно

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В Калининград специальным бортом была доставлена главная икона вооруженных сил России - Спас Нерукотворный.

Как сообщил телеканал "Звезда", после прибытия икону выставили в Кафедральном Свято-Георгиевском морском соборе Балтийского флота и в храме Святого Александра Невского в Балтийске, где все православные военнослужащие гарнизона и гражданский персонал могут поклониться иконе.

В Балтийске Спас Нерукотворный будет доступна для поклонения до 10 марта включительно, затем 11-12 марта - в храме Иоанна Предтечи в Гвардейске, 13-14 марта - в соборе Архангела Михаила в Черняховске, 15-16 марта - в храме Всех святых в Гусеве, 17-18 марта - в храме Трех святителей в Советске.

ИСТОЧНИК KP.RU