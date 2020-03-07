В Балтийск привезли главную икону вооруженных сил России
В Калининград специальным бортом была доставлена главная икона вооруженных сил России - Спас Нерукотворный.
Как сообщил телеканал "Звезда", после прибытия икону выставили в Кафедральном Свято-Георгиевском морском соборе Балтийского флота и в храме Святого Александра Невского в Балтийске, где все православные военнослужащие гарнизона и гражданский персонал могут поклониться иконе.
В Балтийске Спас Нерукотворный будет доступна для поклонения до 10 марта включительно, затем 11-12 марта - в храме Иоанна Предтечи в Гвардейске, 13-14 марта - в соборе Архангела Михаила в Черняховске, 15-16 марта - в храме Всех святых в Гусеве, 17-18 марта - в храме Трех святителей в Советске.
ИСТОЧНИК KP.RU