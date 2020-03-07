В Курске простились с героем-сапером Михаилом Булатовым, штурмовавшим Кенигсберг

7 Март 2020 2020-03-07T19:13:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотни жителей Курска проводили в последний путь Михаила Алексеевича Булатова - последнего остававшегося в живых Героя Советского Союза из тех, что участвовали в штурме Кёнигсберга. Михаил Алексеевич скончался на 96-м году жизни. Как сообщило курское издание "Друг для друга", в траурной церемонии принял участие губернатор Курской области Роман Старовойт. Он принес соболезнования семье и близким ветерана.

- Михаил Алексеевич снискал любовь и уважение народа. Его знал не только Курск, Калининград, Москва, но и многие другие регионы. В Калининграде его именем названа одна из улиц, его имя носит одна из средних школ в нашем городе. Мы очень ждали его на 75-летие штурма Кёнигсберга 9 апреля, представили его к званию почетного гражданина города Калининград, – рассказал Михаил Свиридов, председатель Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов города Калининграда.

Михаил Булатов родился в 1924 году в Челябинской области. На фронт попал в 1943 году, служил в 235-й стрелковой дивизии, в саперном батальоне. Участвовал в битве на Курской дуге. Звезду Героя фронтовик получил за то, что в апреле 1945-го при штурме Кёнигсберга под беспрерывным огнем противника обезвредил 24 немецких фугаса, прикрывавших дорогу, тем самым дал возможность советским танкам и самоходным орудиям выйти на окраину города.

В Калининграде возле форта № 5 9 апреля, в годовщину штурма Кёнигсберга, в честь Михаила Булатова будет открыт памятный камень.

ИСТОЧНИК KP.RU