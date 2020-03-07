На берегу моря между Светлогорском и Янтарным построят крупнейший спортивный центр для детей
До конца текущего года должен быть разработан и пройти госэкспертизу проект детского спортивного комплекса, который будет построен на берегу Филинской бухты в Калининградской области - между Светлогорском и Янтарным.
Как сообщило агентство ТАСС со ссылкой на губернатора Калининградской области Антона Алиханова, центр позиционируется как круглогодичное спортивно-оздоровительное учреждение с организацией обучения по общеобразовательным программам. В нем планируется проведение тренировочных сборов для юных спортсменов и спортивных мероприятий для детей и юношества.
- Детский центр будет функционировать в статусе учреждения федерального подчинения, подведомственного Министерству спорта РФ, - сказал Антон Алиханов. - В него будут приезжать дети со всей страны, в первую очередь - из Калининградской области.
Строительство начнется в 2021 году. На работы в рамках первого этапа будет направлено 4,525 млрд рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU