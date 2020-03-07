Волейболистки калининградского "Локомотива" вышли в полуфинал чемпионата России

7 Март 2020 2020-03-07T23:10:17+03:00

Изменить размер текста: A A

В субботу в ответном матче плей-офф чемпионата России по волейболу на домашней арене наши девушки справились с краснодарским “Динамо” 3:0. По сумме двух матчей “Локо” проходит в полуфинал.

Также с задачей выхода в полуфинал справилось и казанское “Динамо”, в трех партиях обыгравшее “Ленинградку”. В воскресенье, 8 марта, будут сыграны оставшиеся четвертьфинальные матчи между московским “Динамо” и саратовским “Протоном”, а также “Уралочкой” и “Сахалином”.

ИСТОЧНИК KP.RU