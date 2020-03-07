Волейболистки калининградского "Локомотива" вышли в полуфинал чемпионата России
Краснодарское "Динамо" было обыграно в трех партиях
.Фото: Роман Китайцев
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В субботу в ответном матче плей-офф чемпионата России по волейболу на домашней арене наши девушки справились с краснодарским “Динамо” 3:0. По сумме двух матчей “Локо” проходит в полуфинал.
Также с задачей выхода в полуфинал справилось и казанское “Динамо”, в трех партиях обыгравшее “Ленинградку”. В воскресенье, 8 марта, будут сыграны оставшиеся четвертьфинальные матчи между московским “Динамо” и саратовским “Протоном”, а также “Уралочкой” и “Сахалином”.
ИСТОЧНИК KP.RU