На трассе под Калининградом фура сбила корову
Животное вышло на проезжую часть
Фото с места происшествияФото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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В минувшую субботу вечером на трассе Калининград - Черняховск в ДТП пострадала корова. Об этом сообщают очевидцы в Сообществе автомобилистов во «ВКонтакте».
По предварительной информации, водитель грузовика «Даф» сбил корову, которая вышла на проезжую часть. От удара животное погибло на месте. Пострадавших среди людей нет.
ИСТОЧНИК KP.RU