На трассе под Калининградом фура сбила корову

8 Март 2020 2020-03-08T13:00:56+03:00

Фото с места происшествия Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"

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В минувшую субботу вечером на трассе Калининград - Черняховск в ДТП пострадала корова. Об этом сообщают очевидцы в Сообществе автомобилистов во «ВКонтакте».

По предварительной информации, водитель грузовика «Даф» сбил корову, которая вышла на проезжую часть. От удара животное погибло на месте. Пострадавших среди людей нет.

ИСТОЧНИК KP.RU