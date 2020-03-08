Экипаж «Крузенштерна» выстроился в поздравительную надпись «8 марта»
Парусник продолжает кругосветное плавание
Курсанты выстроились в поздравительную надписьФото: Кадр видео
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Экипаж «Крузенштерна» поздравил женщин с 8 Марта, выстроившись в поздравительную надпись. Об этом сообщается в официальной группе парусника в соцсетях.
Курсанты на видео образовали на палубе надпись «8 марта». Однако прочитать ее стало возможно только, когда они склонили головы, на которых были надеты белые фуражки.
Парусник продолжает кругосветное плавание и сейчас находится в акватории Атлантического океана.
Экипаж «Крузенштерна» выстроился в поздравительную надпись «8 марта».
ИСТОЧНИК KP.RU