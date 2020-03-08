8 Март 2020 2020-03-08T14:31:12+03:00

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Экипаж «Крузенштерна» поздравил женщин с 8 Марта, выстроившись в поздравительную надпись. Об этом сообщается в официальной группе парусника в соцсетях.

Курсанты на видео образовали на палубе надпись «8 марта». Однако прочитать ее стало возможно только, когда они склонили головы, на которых были надеты белые фуражки.

Парусник продолжает кругосветное плавание и сейчас находится в акватории Атлантического океана.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kaliningrad.kp.ru/video/embed/765288" frameborder="0"></iframe> Экипаж «Крузенштерна» выстроился в поздравительную надпись «8 марта».

ИСТОЧНИК KP.RU