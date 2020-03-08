2020-03-08T15:26:45+03:00
Происшествия

В Калининграде водитель «Шкоды» сбил 8-летнего мальчика во дворе дома

Ребенок в момент инцидента садился в автомобиль
Сергей Богров
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Фото с места ДТПФото с места ДТПФото: отдел ГИБДД по Калининграду.
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В минувшую субботу около 18:30 на улице Челнокова под колеса автомобиля попал 8-летний ребенок. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.

По предварительной информации, 26-летний водитель «Шкоды» при движении задним ходом задел припаркованный «Фольксваген» и сбил мальчика, который садился в автомобиль. В результате ДТП ребенок получил травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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