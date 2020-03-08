В Калининградской области выявили первый случай заражения коронавирусом

8 Март 2020 2020-03-08T16:02:45+03:00

Еще двоих носителей обнаружили в Московской и Белгородской областях

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В Калининградской области зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на федеральный оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в России.

Еще по одному заболевшему выявили в Московской и Белогородской областях. Каждый из зараженных посещал Италию в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах.Так, общее число зарегистрированных в РФ случаев COVID-19 достигло 17.

ИСТОЧНИК KP.RU