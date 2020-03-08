2020-03-08T16:50:50+03:00
Общество

Губернатор о калининградке с коронавирусом: Болезнь проходит в легкой форме

Заразившаяся вернулась в Калининград из недавней поездки в Италию
Сергей Богров
Поделиться:
Изменить размер текста:

Болезнь у калининградки, которая заразилась коронавирусом, проходит в легкой форме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Калининградской области Антона Алханова.

— У женщины выявлен штамм вируса [коронавирус нового типа]. Заболевание протекает в очень легкой форме, Самочувствие хорошее, она сейчас изолирована в боксе, — заявил губернатор.

Заразившаяся вернулась в Калининград из недавней поездки в Италию. По словам главы региона, все, с кем она контактировала были проверены на наличие заболевания, но у них оно не подтвердилось.

Напомним, в России зафиксировано 17 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Калининград вошел в топ-10 направлений, которые выбирают российские туристки
В Калининграде служебные полицейские собаки дарили женщинам цветы
В Калининграде пенсионерка получила травмы, упав в автобусе
Губернатор о калининградке с коронавирусом: Болезнь проходит в легкой форме
В Калининградской области выявили первый случай заражения коронавирусом
В Калининграде водитель «Шкоды» сбил 8-летнего мальчика во дворе дома
Экипаж «Крузенштерна» выстроился в поздравительную надпись «8 марта»
Под Калининградом сгорел легковой автомобиль
На трассе под Калининградом фура сбила корову
Волейболистки калининградского "Локомотива" вышли в полуфинал чемпионата России
На берегу моря между Светлогорском и Янтарным построят крупнейший спортивный центр для детей
В Курске простились с героем-сапером Михаилом Булатовым, штурмовавшим Кенигсберг