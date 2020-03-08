Губернатор о калининградке с коронавирусом: Болезнь проходит в легкой форме

8 Март 2020 2020-03-08T16:50:50+03:00

Заразившаяся вернулась в Калининград из недавней поездки в Италию

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Болезнь у калининградки, которая заразилась коронавирусом, проходит в легкой форме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Калининградской области Антона Алханова.

— У женщины выявлен штамм вируса [коронавирус нового типа]. Заболевание протекает в очень легкой форме, Самочувствие хорошее, она сейчас изолирована в боксе, — заявил губернатор.

Заразившаяся вернулась в Калининград из недавней поездки в Италию. По словам главы региона, все, с кем она контактировала были проверены на наличие заболевания, но у них оно не подтвердилось.

Напомним, в России зафиксировано 17 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU