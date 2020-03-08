В Калининграде пенсионерка получила травмы, упав в автобусе
Инцидент произошел около часа дня на остановке на проспекте Мира
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В минувшую субботу 69-летняя пассажирка получила травмы в калининградском автобусе. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.
Инцидент произошел около часа дня на остановке на проспекте Мира. Женщина упала в салоне в момент, когда водитель автобуса «МАЗ» тронулся с остановки. В результате падения она получила телесные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU