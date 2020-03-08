2020-03-08T18:36:48+03:00
Общество

В Калининграде служебные полицейские собаки дарили женщинам цветы

Животные прошли недельную тренировку
Сергей Богров
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Собаки вручали калининградкам букеты тюльпановСобаки вручали калининградкам букеты тюльпановФото: Кадр видео
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В Калининградской области сотрудники полиции вместе с собаками дарили женщинам цветы, поздравляя с 8 Марта. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

В честь праздника полицейские вручали девушкам букеты тюльпанов. А некоторым из них цветы дарили обученные собаки. Как рассказали в ведомстве, для этого животные прошли специальную недельную тренировку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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