Калининград вошел в топ-10 направлений, которые выбирают российские туристки
Также в топ попали Сочи, Крым, Санкт-Петербург и Минеральные Воды
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Калининград вошел в список самых популярных направлений для путешествий, которые выбирают туристки из России. Об этом сообщает RT со ссылкой на интернет-сервис Biletix.
Также в топ попали Сочи, Крым, Санкт-Петербург и Минеральные Воды. Как выяснилось, любимые международные маршруты россиянок — Ереван, Стамбул, Тиват, Бургас и Барселона.
На долю путешественниц женского пола в 2019 году пришлось 46% приобретённых авиабилетов. При этом 37% из них летали за границу, 63% — в пределах России.
ИСТОЧНИК KP.RU