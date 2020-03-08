Калининград вошел в топ-10 направлений, которые выбирают российские туристки

8 Март 2020 2020-03-08T19:27:24+03:00

Также в топ попали Сочи, Крым, Санкт-Петербург и Минеральные Воды

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Калининград вошел в список самых популярных направлений для путешествий, которые выбирают туристки из России. Об этом сообщает RT со ссылкой на интернет-сервис Biletix.

Также в топ попали Сочи, Крым, Санкт-Петербург и Минеральные Воды. Как выяснилось, любимые международные маршруты россиянок — Ереван, Стамбул, Тиват, Бургас и Барселона.

На долю путешественниц женского пола в 2019 году пришлось 46% приобретённых авиабилетов. При этом 37% из них летали за границу, 63% — в пределах России.

ИСТОЧНИК KP.RU