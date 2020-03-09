Николай Чудотворец и Андрей Первозванный: В Кафедральном соборе Калининграда выставили мощи восьми святых

9 Март 2020 2020-03-09T11:21:46+03:00

Там же можно поклониться главной иконе Вооруженных сил РФ

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В Калининградской области верующие продолжат поклоняться главной иконе Вооруженных сил РФ «Спас Нерукотворный». Святыня побывала в Балтийске, а с 7 марта находится в Кафедральном соборе Христа Спасителя Калининграда.

Как сообщает пресс-служба собора, вместе с иконой были принесены мощи апостола Андрея Первозванного, великомученика Георгия Победоносца, Николая Чудотворца, апостола Петра, великомученика Пантелеймона, преподобного Сергия Радонежского, Феодора Ушакова, великомученицы Варвары.

Икона «Спаса Нерукотворного» будет находиться в Кафедральном соборе Христа Спасителя до 10 марта.

11 и 12 марта — в храме Иоанна Предтечи в Гвардейске, 13 и 14 марта — в соборе Архангела Михаила в Черняховске, 15 и 16 марта — в храме Всех Святых в городе Гусеве, а 17 и 18 марта — в храме Трёх святителей в Советске. Далее икона отправится в Кронштадт.

Главная икона ВС РФ начала свой путь из города-героя Севастополя. Планируется, что икона побывает в 120 городах, посетит более 150 храмов, 300 соединений и воинских частей, преодолев расстояние более чем 57 000 километров.

Икона «Спас Нерукотворный» будет размещена в Главном храме Вооруженных сил РФ в парке «Патриот».

ИСТОЧНИК KP.RU