Парусник «Крузенштерн» покинул Буэнос-Айрес и взял курс на Лас-Пальмас
Калининградский парусник «Крузенштерн» четыре дня провел в порту Буэнос-Айреса. В завершающий день прошла традиционная акция «Открытый борт» - более 1,5 тысяч человек посетили барк.
Как сообщает пресс-служба БГАРФ, это были не только местные жители, но и туристы. Также посещали борт и официальные лица. В частности, Сэсар Ревитис – представитель Института адмирала Брауна – основателя аргентинского флота.
«Гость презентовал барку бюст адмирала, а также реплику Андреевского флага – того самого, под которым в 19 веке Уильям Браун сражался за независимость Аргентины. Оказывается, в свое время эта Южноамериканская республика использовала наш Андреевский флаг, обнаруженный на одном из купленных в России судов», - рассказали в академии.
На судне провели молебен, перед длительным 28-ми суточным переходом до порта Лас-Пальмас были пополнены запасы пресной воды и провизии.
ИСТОЧНИК KP.RU