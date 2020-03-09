Парусник «Крузенштерн» покинул Буэнос-Айрес и взял курс на Лас-Пальмас

9 Март 2020 2020-03-09T11:30:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Калининградский парусник «Крузенштерн» четыре дня провел в порту Буэнос-Айреса. В завершающий день прошла традиционная акция «Открытый борт» - более 1,5 тысяч человек посетили барк.

Как сообщает пресс-служба БГАРФ, это были не только местные жители, но и туристы. Также посещали борт и официальные лица. В частности, Сэсар Ревитис – представитель Института адмирала Брауна – основателя аргентинского флота.

«Гость презентовал барку бюст адмирала, а также реплику Андреевского флага – того самого, под которым в 19 веке Уильям Браун сражался за независимость Аргентины. Оказывается, в свое время эта Южноамериканская республика использовала наш Андреевский флаг, обнаруженный на одном из купленных в России судов», - рассказали в академии.

На судне провели молебен, перед длительным 28-ми суточным переходом до порта Лас-Пальмас были пополнены запасы пресной воды и провизии.

ИСТОЧНИК KP.RU