Калининградским врачам выделили стимулирующие надбавки за выявление онкологий в ходе диспансеризаций

9 Март 2020 2020-03-09T12:29:18+03:00

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Правительство РФ выделило средства на денежные выплаты стимулирующего характера врачам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров.

Всего на стимулирующие выплаты федеральный центр выделяет 1,1 млрд рублей. Калининградская область получит 5,8 млн рублей.

Отметим, что смертность от новобразований в 2018 году, по данным регионального минздрава, составила 203,5 на 100 тысяч населения. Это ниже, чем в целом по Северо-Западу (224,9). Также выросла доля больных, у которых рак выявили на I-II стадиях: за восемь месяцев этого года показатель увеличился до 55,5 процента.

ИСТОЧНИК KP.RU