«Искандеры» Балтфлота провели тренировки по нанесению ракетных ударов

9 Март 2020 2020-03-09T12:40:10+03:00

Всего было задействовано около 20-ти единиц военной и специальной техники

Изменить размер текста: A A

В Калининградской области расчеты комплексов «Искандер» провели тренировку по нанесению условных ракетных ударов. Об этом сообщает пресс-служба Балтийского флота.

«Ракетчики выполнили скрытное выдвижение в назначенный позиционный район, где, оборудовав стартовые позиции, выполнили электронные одиночные и групповые пуски по мишеням, имитирующим пусковые установки ракетных комплексов, аэродромы, защищённые объекты и командные пункты условного противника», - отметили в пресс-службе флота.

Всего в тренировке принимали участие более 100 военнослужащих, было задействовано около 20-ти единиц военной и специальной техники.

ИСТОЧНИК KP.RU