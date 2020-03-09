«Искандеры» Балтфлота провели тренировки по нанесению ракетных ударов
В Калининградской области расчеты комплексов «Искандер» провели тренировку по нанесению условных ракетных ударов. Об этом сообщает пресс-служба Балтийского флота.
«Ракетчики выполнили скрытное выдвижение в назначенный позиционный район, где, оборудовав стартовые позиции, выполнили электронные одиночные и групповые пуски по мишеням, имитирующим пусковые установки ракетных комплексов, аэродромы, защищённые объекты и командные пункты условного противника», - отметили в пресс-службе флота.
Всего в тренировке принимали участие более 100 военнослужащих, было задействовано около 20-ти единиц военной и специальной техники.
ИСТОЧНИК KP.RU