2020-03-09T13:07:36+03:00
Общество

Суд обязал застройщика устранить плесень в квартире калининградца

Экспертиза установила, что дефект в ванной комнате был допущен по вине подрядчика при строительстве жилого дома
Виктор Сергеев
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Суд обязал застройщика устранить плесень в квартире в новостройке. Об этом сообщает пресс-служба Зеленоградского районного суда.

В 2014 году женщина купила квартиру в Светлогорске у застройщика к ООО «Балтия». В период гарантийного срока, с января 2016 года по январь 2019 года, в жилой комнате и кухне появлялись влажные пятна и следы плесени. Женщина несколько раз обращалась с претензией к застройщику, но, несмотря на неоднократно проведенный ремонт фасада дома, недостатки до сих пор не устранены.

На суде представитель застройщика заявил, что неоднократно проводил ремонт фасада дома, а также косметический ремонт в квартире, а также указал, что в соседних квартирах были проведены монтажные работы на фасаде и перепланировка балкона.

В ходе рассмотрения дела суд назначил строительно-техническую экспертизу, согласно которой вина застройщика в появлении всех дефектов в квартире истицы не была установлена, поскольку они возникли, в том числе и из-за действий третьих лиц. Однако экспертиза установила, что дефект в ванной комнате был допущен по вине ответчика при строительстве жилого дома и влияет на комфортные условия проживания в квартире.

Зеленоградский районный суд обязал ООО «Балтия» устранить дефекты возникновения влажных пятен и плесени в помещении ванной комнаты и взыскал с компании компенсацию морального вреда в размере 8 000 рублей и штраф за неудовлетворение требований потребителя в размере 4 000 рублей, а всего 12 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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