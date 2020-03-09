Экстремал из Зеленоградска едва не погиб в парах жидкого азота

9 Март 2020 2020-03-09T13:28:25+03:00

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Экстремал из Зеленоградска Олег Резанов, многократный рекордсмен по выживанию на морозе, не смог провести очередное испытание своего организма. В праздничный день 8 марта он погрузился в пары жидкого азота (-150 градусов) и собирался читать стихи, посвященные женщинам. Однако, что-то пошло не так.

Как написал Олег в соцсетях, находясь в криокамере (помещение, предназначенное для создания экстремально низких температур), он чувствовал себя хорошо.

«Что-то заставило меня прикоснуться к животу. Когда я это сделал, я не поверил своим ощущениям. Руки прикоснулись ко льду. Я посмотрел вниз и потерял дар речи. Вместо брюшной полости был сплошной кусок льда. Я прикоснулся к спине - там было то же самое. Это тело было разделено на две части широкой полосой льда через весь поясничный отдел. Глубина промерзания была настолько велика, что эта область существовала отдельно от тела. Пришел страх. Испытание было прекращено», - написал Олег.

Он выложил фото покрасневшего живота с ожогами-пузырями.

«На данный момент удалось разморозить тело и все внутренние повреждения вывести на поверхность. Так что теперь вопрос полного восстановления - лишь несколько дней», - отметил экстремал и добавил: «Я не думал, что после такого можно остаться живым. Я думал, что узнал, что такое боль, когда у меня воспалился зуб мудрости. Как я ошибался!».

Перед испытанием Олег занимался обезвоживанием организма, не ел и не пил, много тренировался.

Напомним, в Югре 19 января Олег погрузился в ванну с концентрированным раствором соли. По его словам на морозе такая жидкость действует на тело человека как кипяток. И действительно, в результате этих «купаний» Олег получил ожоги.

15 февраля нашего земляка вморозили в снежно-ледяную массу в Якутске при температуре -35 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU