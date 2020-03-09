2020-03-09T13:18:52+03:00
Общество

Власти намерены выделить свыше 140 млн на берегоукрепление в Зеленоградске

Речь идет о реконструкции сооружений в западной части города
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Региональные власти намерены выделить дополнительные средства на проведение работ по берегоукреплению в Зеленоградске. Соответствующие поправки планируются внести в бюджет Калининградской области на 2020 и плановый период 2021 года. Эти поправки уже внесены в Облдумы и сейчас проходят независимую антикоррупционную экспертизу.

Так, в этом году власти намерены выделить на берегоукрепление 39 млн рублей, в 2021 году – 108,2 млн рублей.

Речь идет о реконструкции берегозащитных сооружений в западной части Зеленоградска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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