В Балтийске «Фольксваген» врезался в ограждение: двое пострадавших

9 Март 2020 2020-03-09T13:38:04+03:00

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Два человека пострадали в ДТП в Балтийске в воскресенье, 8 марта. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла в 23:05 на проспекте Ленина. 31-летний пьяный водитель «Фольксвагена» не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение.

В результате ДТП водитель и 31-летний пассажир получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU