В Балтийске «Фольксваген» врезался в ограждение: двое пострадавших
Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Два человека пострадали в ДТП в Балтийске в воскресенье, 8 марта. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Авария произошла в 23:05 на проспекте Ленина. 31-летний пьяный водитель «Фольксвагена» не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение.
В результате ДТП водитель и 31-летний пассажир получили травмы.
ИСТОЧНИК KP.RU