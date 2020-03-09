8 марта в Калининграде задержан 21 пьяный водитель
.Фото: Александр Подгорчук
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В воскресенье, 8 марта, в Калининградской области инспекторы ГИБДД выявили и задержали 21 пьяного водителя. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Всего в регионе было выявлено 396 нарушений Правил дорожного движения. Так, инспекторы ГИБДД привлекли к административной ответственности 33 пешехода, которые переходили проезжую часть дороги вне пешеходного перехода.
Еще восемь водителей были оштрафованы за нарушение правил проезда пешеходных переходов.
ИСТОЧНИК KP.RU