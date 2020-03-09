Около Южного парка отремонтируют парковку для посетителей бассейна

9 Март 2020 2020-03-09T14:31:03+03:00

Парковочные места у самого здания зарезервированы только для спецтранспорта

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Парковка для посетителей и сотрудников ФОКа с бассейном в Южном парке в Калининграде будет находиться за периметром парка. Об этом сообщил пресс-аташе регионального министерства спорта Дмитрий Иванов на своей странице в «Фейсбук».

«Там, где сейчас цирк и старая парковка, которая будет реконструирована. Парковочные места у самого здания зарезервированы только для спецтранспорта — скорая, пожарные, МЧС», - отметил Иванов.

Представитель министерства спорта отметил, что сроки строительства объекта остаются прежними – конец 2020 года.

Напомним, в парке Южный строится физкультурно-оздоровительный комплекс с 50-метровым бассейном олимпийского класса, залами и галереями для пятиборцев, синхронисток и пловцов, атлетов адаптивного спорта.

ИСТОЧНИК KP.RU