Резервный фонд правительства области увеличат на 200 млн для борьбы с АЧС

9 Март 2020 2020-03-09T15:00:15+03:00

Часть этих средств пойдет на компенсацию потерь, которые понесли местные производители свинины

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Резервный фонд правительства Калининградской области планируют увеличить на 200 млн рублей на комплекс мероприятий по противодействию распространения африканской чумы свиней в регионе. Соответствующие поправки планируется внести в бюджет на 2020 год. Сейчас соответствующий законопроект проходит независимую антикоррупционную экспертизу.

Часть этих средств пойдет на компенсацию потерь, которые понесли местные производители свинины, которым пришлось уничтожить инфицированных свиней.

Напомним, в 2017-2019 годах африканская чума в Калининградской области регистрировалась в 12 муниципалитетах, производителям пришлось уничтожить почти 140 тысяч животных.

К 2019 году, по данным регионального министерства сельского хозяйства, поголовье свиней в области было практически полностью восстановлено.

ИСТОЧНИК KP.RU