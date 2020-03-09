Резервный фонд правительства области увеличат на 200 млн для борьбы с АЧС
Резервный фонд правительства Калининградской области планируют увеличить на 200 млн рублей на комплекс мероприятий по противодействию распространения африканской чумы свиней в регионе. Соответствующие поправки планируется внести в бюджет на 2020 год. Сейчас соответствующий законопроект проходит независимую антикоррупционную экспертизу.
Часть этих средств пойдет на компенсацию потерь, которые понесли местные производители свинины, которым пришлось уничтожить инфицированных свиней.
Напомним, в 2017-2019 годах африканская чума в Калининградской области регистрировалась в 12 муниципалитетах, производителям пришлось уничтожить почти 140 тысяч животных.
К 2019 году, по данным регионального министерства сельского хозяйства, поголовье свиней в области было практически полностью восстановлено.
ИСТОЧНИК KP.RU