В Калининграде во вторник проверят уличные сирены
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В Калининградской области МЧС проведет проверку работоспособности сирен и акустических установок во вторник 10 марта.
В 11:00 в Калининграде и в административных центрах городских округов и районов области будет произведено кратковременное включение уличных сирен и акустических установок.
Как сообщает пресс-служба ведомства, кратковременное звучание сигнала сирены «Внимание всем» служит для проверки и никаких действий населения не предусматривает.
ИСТОЧНИК KP.RU