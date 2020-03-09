В Калининграде во вторник проверят уличные сирены

9 Март 2020 2020-03-09T15:08:37+03:00

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В Калининградской области МЧС проведет проверку работоспособности сирен и акустических установок во вторник 10 марта.

В 11:00 в Калининграде и в административных центрах городских округов и районов области будет произведено кратковременное включение уличных сирен и акустических установок.

Как сообщает пресс-служба ведомства, кратковременное звучание сигнала сирены «Внимание всем» служит для проверки и никаких действий населения не предусматривает.

ИСТОЧНИК KP.RU