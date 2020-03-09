Власти выделили 10 млн рублей на перевозку в Калининград картин из Подольска

9 Март 2020 2020-03-09T15:56:51+03:00

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Правительство Калининградской области выделяет областному музею изобразительных искусств субсидию на вывоз из фондохранилища в Подольске в Калининград предметов коллекции бывшей Международной конфедерации союзов художников. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

Всего музей получит 10 млн рублей на перевозку картин.

Ранее СМИ сообщали, что коллекцию Международной конфедерации союзов художников распределят между музеями в ряде городов России. В частности, передаче подлежит 24 тысяч предметов, чуть менее половины всей коллекции конфедерации.

ИСТОЧНИК KP.RU