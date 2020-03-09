В Калининграде экс-директор Центра по охране памятников отделался условным сроком за превышение полномочий

9 Март 2020 2020-03-09T15:55:37+03:00

Это позволило перечислить подрядчику более 29 млн рублей за работы, которые не были выполнены

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В Калининграде осудили бывшего директора Центра по охране памятников истории и культуры. Мужчину обвиняли в превышении должностных полномочий, повлекших многомиллионный ущерб государству, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Прогорел уже бывший директор на реконструкции здания областного музыкального колледжа им. С.В. Рахманинова. В течение года директор запросто подписывал акты выполненных работ, которые не были проведены, что позволило перечислить подрядчику более 29 млн рублей.

Суд приговорил его к 2 годам 10 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года.

ИСТОЧНИК KP.RU