В Калининграде экс-директор Центра по охране памятников отделался условным сроком за превышение полномочий
В Калининграде осудили бывшего директора Центра по охране памятников истории и культуры. Мужчину обвиняли в превышении должностных полномочий, повлекших многомиллионный ущерб государству, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Прогорел уже бывший директор на реконструкции здания областного музыкального колледжа им. С.В. Рахманинова. В течение года директор запросто подписывал акты выполненных работ, которые не были проведены, что позволило перечислить подрядчику более 29 млн рублей.
Суд приговорил его к 2 годам 10 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года.
ИСТОЧНИК KP.RU