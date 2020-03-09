Калининградские регбисты сыграли за сборную России во Франции
Сборная России (U18) по регби завершила учебно-тренировочный сбор во Франции. В составе сборной выступили спортсмены из Калининграда и Советска – Александр Вознюк и Кирилл Онищенко.
Об этом в социальных сетях сообщает региональное министерство спорта.
«В тест-матчах против сверстников из Тулузы и Кастра во Франции оба выходили на поле — Саша крайним защитником №14, а Киря хукером схватки №2, причем последний еще и занес за медведей дебютную попытку!», - говорится в сообщении.
Наши земляки всерьез рассматриваются в числе кандидатов на участие в юниорском чемпионате Европы 2020 по регби-15. Турнир, напомним, пройдет в середине апреля в Калининграде.
Уже 1 апреля наша команда отправится в Сочи, где пройдет последний этап подготовки к чемпионату Европы. 9 апреля сборная России переберется в Калининград, а спустя три дня проведет первый матч турнира против сборной Бельгии.
ИСТОЧНИК KP.RU