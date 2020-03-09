Полиция задержала калининградца за мошенничество с продажей украшений и криптовалюты

9 Март 2020 2020-03-09T17:21:09+03:00

Изменить размер текста: A A

На жителя Калининграда завели уголовное дело за серию мошенничеств. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

28-летний горожанин размещал на страницах в соцсетях объявления о продаже ювелирных изделий. На одно из объявлений откликнулась 51-летняя жительница Махачкалы, которая внесла предоплату за товар в сумме 12 500 рублей. Также полицейские выяснили, что 58-летняя жительница Туапсе полностью оплатила покупку ювелирных изделий, перечислив подозреваемому свыше 65 000 рублей.

Помимо мошенничеств с украшениями, злоумышленник решил заняться продажей криптовалюты. И даже нашел покупателя, который передал ему 100 тысяч рублей, но цифровой валюты так и не увидел.

Сейчас уже возбуждено три уголовных дела по статье «Мошенничество». У полицейских есть основания полагать, что подозреваемый причастен ещё к ряду мошенничеств.

ИСТОЧНИК KP.RU