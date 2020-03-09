2020-03-09T17:27:42+03:00
Общество

В Калининграде вор-экстремал проник в квартиру по газовой трубе

Добычей стал ноутбук, который он вынес, спустившись также по газовой трубе
Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

В Калининграде полицейские задержали подозреваемого в квартирных кражах. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

«Злоумышленник проник внутрь квартиры, расположенной на втором этаже многоэтажного дома по улице Коммунистической, экстремальным способом: по газовой трубе он поднялся до окна комнаты и через открытую форточку забрался в помещение. Добычей стал ноутбук, который он вынес, спустившись также по газовой трубе», - отметили в пресс-службе полиции.

Похищенное 30-летний мужчина успел продать, а вырученные деньги потратить на собственные нужды. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Полицейские устанавливают причастность мужчины к совершению других преступлений.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тренер «Балтики» раскритиковал газон на стадионе «Калининград»
В Калининграде водитель облил окно квартиры краской за замечание о неправильной парковке
«Балтика» сыграла вничью в первом матче в ФНЛ после зимнего перерыва
В Калининграде вор-экстремал проник в квартиру по газовой трубе
Полиция задержала калининградца за мошенничество с продажей украшений и криптовалюты
Калининградские регбисты сыграли за сборную России во Франции
В Калининграде экс-директор Центра по охране памятников отделался условным сроком за превышение полномочий
Власти выделили 10 млн рублей на перевозку в Калининград картин из Подольска
В Калининграде во вторник проверят уличные сирены
Резервный фонд правительства области увеличат на 200 млн для борьбы с АЧС
Около Южного парка отремонтируют парковку для посетителей бассейна
8 марта в Калининграде задержан 21 пьяный водитель