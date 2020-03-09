В Калининграде вор-экстремал проник в квартиру по газовой трубе

9 Март 2020 2020-03-09T17:27:42+03:00

Добычей стал ноутбук, который он вынес, спустившись также по газовой трубе

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В Калининграде полицейские задержали подозреваемого в квартирных кражах. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

«Злоумышленник проник внутрь квартиры, расположенной на втором этаже многоэтажного дома по улице Коммунистической, экстремальным способом: по газовой трубе он поднялся до окна комнаты и через открытую форточку забрался в помещение. Добычей стал ноутбук, который он вынес, спустившись также по газовой трубе», - отметили в пресс-службе полиции.

Похищенное 30-летний мужчина успел продать, а вырученные деньги потратить на собственные нужды. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Полицейские устанавливают причастность мужчины к совершению других преступлений.

ИСТОЧНИК KP.RU