2020-03-09T18:01:33+03:00
Спорт

«Балтика» сыграла вничью в первом матче в ФНЛ после зимнего перерыва

Игра с "Нижним Новгородом" закончилась со счетом 0:0
Михаил ЯНОВСКИЙ
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Сегодня калининградская «Балтика» провела свой первый официальный матч в 2020 году, сыграв на выезде с «Нижним Новгородом» в 26-туре ФНЛ. Пришедшие на стадион 5600 зрителей забитых мячей так и не увидели - игра завершилась со счетом 0:0.

Набранное очко помогло «Балтике» закрепиться на том же 7-м месте в турнирной таблице, которое наша команда занимала перед этим матчем. Правда, теперь по очкам с нами сравнялись соперники из «СКА-Хабаровск».

Следующий матч «Балтика» проведет на своем поле в Калининграде. В воскресенье, 15 марта, балтийцы примут идущий на 14-м месте «Армавир».

ИСТОЧНИК KP.RU

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