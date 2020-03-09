2020-03-09T18:03:37+03:00
Общество

В Калининграде водитель облил окно квартиры краской за замечание о неправильной парковке

Инцидент произошел в понедельник, 9 марта, на улице Алданской
Виктор Сергеев
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..Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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В Калининграде водитель облил окно квартиры краской за замечание о неправильной парковке. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».

Инцидент произошел в понедельник, 9 марта, на улице Алданской. По словам очевидцев, жительница квартиры на первом этаже сделала замечание водителю, который оставил свою машину на газоне под окном. Спустя некоторое время окно было облито красной краской.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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