Тренер «Балтики» раскритиковал газон на стадионе «Калининград»

9 Март 2020 2020-03-09T19:50:31+03:00

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Наставник «Балтики» Евгений Калешин заявил, что его настораживает состояние газона на стадионе «Калининград». Об этом главный тренер рассказал на пресс-конференции после сегодняшней выездной игры с «Нижним Новгородом» (0:0), отвечая на вопрос журналиста.

- Не хочу говорить, какой у нас газон в Калининграде, мы его пока не видели, но по фотографиям его состояние оставляет желать лучшего, - сказал Калешин. - Удивительно, что через два года после чемпионата мира как-то газоны намного хуже стали. Хотя зима вроде позволяла их сохранить. Не знаю даже, с чем это связано.

Ранее в СМИ звучали мнения, что урон газону в Калининграде нанес регбийный матч между сборными России и Португалии, который прошел 22 февраля, однако агроном арены опроверг эту информацию.

ИСТОЧНИК KP.RU