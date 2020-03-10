В Калининградской области зафиксировали 4 пала травы

10 Март 2020 2020-03-10T09:27:54+03:00

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В Калининградской области за один день зафиксировали 4 пала травы, которые традиционны для весны. Так, в понедельник 9 марта пожарно-спасательные подразделения МЧС России выезжали для ликвидации пожаров в полях.

В Калининградской области первый случай пала травы в этом году был зафиксирован 20 января. Сухая растительность горела на территории поселка Янтаровка Зеленоградского района.

Ежегодно в Калининградской области сгорает больше тысячи га травы в полях. Во время таких пожаров гибнет живность.

ИСТОЧНИК KP.RU