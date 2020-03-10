Расписание движения поездов в Светлогорск и Зеленоградск изменится на два дня
Расписание движения пригородных поездов на Светлогорском и Зеленоградском направлениях корректируется на два дня – 11 и 12 марта. Как сообщает пресс-служба КЖД, связано это с ремонтными работами.
Поезд сообщением Светлогорск - Зеленоградск - Калининград отправится со станции Светлогорск-2 в 14:20, на 3 минуты раньше, чем в действующем расписании и проследует измененным расписанием по всему маршруту. Время отправления со станции Зеленоградск - 15:12 (вместо 15:20), прибытия на Южный вокзал – 15:54.
Поезд Калининград – Зеленоградск отправится с Южного вокзала в 12:04, на 4 минуты позже, чем в действующем расписании, при этом время прибытия на о.п.Сосновка и станцию Зеленоградск Новый не меняется.
С изменениями в расписании пригородных поездов ознакомьтесь здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU