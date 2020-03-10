2020-03-10T09:36:45+03:00
Общество

Расписание движения поездов в Светлогорск и Зеленоградск изменится на два дня

Расписание будет откорректировано 11 и 12 марта
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Пресс-служба КЖД
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Расписание движения пригородных поездов на Светлогорском и Зеленоградском направлениях корректируется на два дня – 11 и 12 марта. Как сообщает пресс-служба КЖД, связано это с ремонтными работами.

Поезд сообщением Светлогорск - Зеленоградск - Калининград отправится со станции Светлогорск-2 в 14:20, на 3 минуты раньше, чем в действующем расписании и проследует измененным расписанием по всему маршруту. Время отправления со станции Зеленоградск - 15:12 (вместо 15:20), прибытия на Южный вокзал – 15:54.

Поезд Калининград – Зеленоградск отправится с Южного вокзала в 12:04, на 4 минуты позже, чем в действующем расписании, при этом время прибытия на о.п.Сосновка и станцию Зеленоградск Новый не меняется.

С изменениями в расписании пригородных поездов ознакомьтесь здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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