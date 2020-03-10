Светлогорск вошел в топ-10 популярных курортов для отдыха весной

10 Март 2020 2020-03-10T10:30:29+03:00

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Туристический портал ТурСтат представил рейтинг лучших курортов России для отдыха этой весной. Список был составлен по итогам интернет-опроса на тему, в каком месте лучше всего отдыхать ранней весной.

В первую десятку курортов России для отдыха весной вошли горный курорт «Роза Хутор» в Сочи, Ялта в Крыму, курорты Московской области, Байкал в Иркутской области и Бурятии, курорт Красная Поляна в Сочи, курорты Ленинградской области, курорты Кавказских Минеральных Вод в Ставрополье, город-курорт Белокуриха в Алтайском крае, Банное в Башкирии и Светлогорск в Калининградской области.

По данным ТурСтат, за Светлогорск проголосовали четыре процента опрошенных

ИСТОЧНИК KP.RU