Светлогорск вошел в топ-10 популярных курортов для отдыха весной
Туристический портал ТурСтат представил рейтинг лучших курортов России для отдыха этой весной. Список был составлен по итогам интернет-опроса на тему, в каком месте лучше всего отдыхать ранней весной.
В первую десятку курортов России для отдыха весной вошли горный курорт «Роза Хутор» в Сочи, Ялта в Крыму, курорты Московской области, Байкал в Иркутской области и Бурятии, курорт Красная Поляна в Сочи, курорты Ленинградской области, курорты Кавказских Минеральных Вод в Ставрополье, город-курорт Белокуриха в Алтайском крае, Банное в Башкирии и Светлогорск в Калининградской области.
По данным ТурСтат, за Светлогорск проголосовали четыре процента опрошенных
ИСТОЧНИК KP.RU