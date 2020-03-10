В Славском районе сбили насмерть 21-летнюю женщину
Авария произошла на 35 километре автодороги «Советск-Славск-Ясное-Мысовка»
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В понедельник, 9 марта, в Славском районе в ДТП погибла пешеход. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Авария произошла на 35 километре автодороги «Советск-Славск-Ясное-Мысовка». Водитель «Фольксвагена» совершил наезд на 21 – летнюю женщину, переходившую проезжую часть не по пешеходному переходу.
В результате наезда пешеход от полученных телесных повреждений скончалась на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи.
ИСТОЧНИК KP.RU