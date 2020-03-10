Эксперты оценили доступность ипотеки в Калининградской области

10 Март 2020 2020-03-10T10:46:55+03:00

В 2019 году 28 процентов семей в регионе могли купить квартиру в ипотеку

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В Калининградской области незначительно выросла доступность ипотеки. Об этом говорится в исследовании, проведённом «РИА Новости».

В рейтинге регионов РФ по доступности ипотеки область заняла 51-е место. По данным исследования, в 2019 году 28 процентов семей в регионе могли купить квартиру в ипотеку, годом ранее таких семей было 27 процентов.

Лидерами рейтинга регионов по доступности ипотеки стали Магаданская область, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа. Последние строчки занимают северокавказские республики — Дагестан, Чечня и Ингушетия.

ИСТОЧНИК KP.RU