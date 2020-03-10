В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах во вторник нет света и воды

10 Март 2020 2020-03-10T11:13:36+03:00

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В Калининграде во вторник, 10 марта, в Калининграде в течение дня не будет света в домах на десяти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов электричество отключено на ул. Эльблонгская 31-37,24-30а, ул. Багратиона 144а-160, пер. Южный 1-15,2-6, ул. Кутузова 17-41, 36-40, ул. Каштановая аллея 15/1-19а, ул. Закавказская 16,16а, ул. Адмиральская 7-11,4-8а.

Холодное водоснабжение приостановлено до 14:00 в Ленинградском районе на ул. Горького 19, 21а, 166 и на ул. Д. Донского 9 (д/с №100).

ИСТОЧНИК KP.RU