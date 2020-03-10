Калининградка сломала руки на корпоративе и подала в суд на ресторан

10 Март 2020 2020-03-10T14:47:18+03:00

Инцидент произошел в декабре прошлого года в Зеленоградске

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Жительница Калининграда подала в суд на ресторан, в котором она упала и сломала руки. Об этом сообщает пресс-служба Зеленоградского районного суда.

В декабре прошлого года женщина приехала в один из ресторанов Зеленоградска на корпоратив. В помещении она поскользнулась на напольном покрытии, упала и сломала обе руки.

«Женщина полагает, что получила травму по вине ответчика, который не содержал должным образом помещение и не принял меры для безопасного передвижения посетителей. Кроме того, она отметила, что в ресторан пришла в удобной обуви, а инцидент произошел спустя несколько минут после начала ужина», - отметили в пресс-службе суда.

Компенсацию морального вреда пострадавшая оценила в 500 тысяч рублей. Предварительное судебное заседание назначено на 31 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU