Росгвардейцы задержали калининградца за кражу одежды из магазина

10 Март 2020 2020-03-10T12:06:36+03:00

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В Калининграде сотрудники Росгвардии задержали мужчину за кражу одежды из магазина. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел на Московском проспекте. Злоумышленник пронес через кассовый узел одежду стоимостью более трех тысяч рублей и попытался скрыться.

Находившиеся на маршруте патрулирования сотрудники вневедомственной охраны прибыли в магазин, задержали мужчину и передали его сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU