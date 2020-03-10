Росгвардейцы задержали калининградца за кражу одежды из магазина
Инцидент произошел на Московском проспекте
.Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области
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В Калининграде сотрудники Росгвардии задержали мужчину за кражу одежды из магазина. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Инцидент произошел на Московском проспекте. Злоумышленник пронес через кассовый узел одежду стоимостью более трех тысяч рублей и попытался скрыться.
Находившиеся на маршруте патрулирования сотрудники вневедомственной охраны прибыли в магазин, задержали мужчину и передали его сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.
ИСТОЧНИК KP.RU