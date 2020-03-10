Прокуратура нашла пожароопасный дом на ул. Судостроительной в Калининграде

10 Март 2020 2020-03-10T12:22:48+03:00

На управляющую компанию ООО «УК Контур» и ее директора завели два административных дела

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Прокуратура Московского района Калининграда выявила многочисленные требований противоподарной безопасности в доме №17Д на улице Судостроительной. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Проверку провели по обращению одного из жильцов дома. Как было установлено, в доме не было обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и не организовано проведение проверки их работоспособности. Не смогли в ходе проверки обнаружить и документацию на установки и системы противопожарной защиты объекта.

В доме также не была обеспечена исправность, своевременное обслуживание внутреннего противопожарного водопровода, не организована проверка его работоспособности и не обеспечена укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами и ручными пожарными стволами.

На управляющую компанию ООО «УК Контур» и ее директора завели два административных дела по статье «Нарушение требований пожарной безопасности».

ИСТОЧНИК KP.RU