Калининградец ограбил салон мобильных телефонов и подарил «Айфон» знакомой на 8 Марта

10 Март 2020 2020-03-10T12:31:21+03:00

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В Калининграде полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении на салон по продаже мобильных телефонов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент произошел 28 февраля на ул. У. Громовой. Злоумышленник зашел в торговую точку и попросил продавца показать ему дорогой смартфон последней модели. Когда мужчина открыл витрину, нападавший выхватил предмет, конструктивно схожий с пистолетом, и под угрозой его применения заставил потерпевшего отдать ему гаджет, после чего скрылся с места происшествия. При этом налетчик скрывал свое лицо под лыжной маской.

Сотрудники уголовного розыска вскоре установили личность нападавшего, им оказался 30-летний калининградец, рассказала начальник пресс-службы УМВД Светлана Поставничая.

«Полицейские установили за подъездом наблюдение и, когда злоумышленник возвращался домой задержали его. В ходе обыска у него изъяли игрушечный пистолет. Кроме того, оперативники выяснили, что похищенный смартфон в преддверии 8 марта злоумышленник подарил знакомой девушке, работающей фитнесс-тренером, к которой испытывал романтические чувства. Похищенный телефон был у нее изъят», - отметила представитель УМВД.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Разбой, совершенный с применением предметов, используемых в качестве оружия». Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания, следствие будет ходатайствовать об его аресте на время расследования.

ИСТОЧНИК KP.RU