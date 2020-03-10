"Бедронка" отменяется: Польша вводит карантин на границе с Калининградской областью

10 Март 2020 2020-03-10T14:21:41+03:00

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Плохие новости для калининградцев, привыкших посещать на выходных Гданьск, Сопот и Ольштын. Как сообщили в МВД Польши, на восточных границах государствах - со странами, не входящими в Шенгенскую зону (то есть с Россией и Беларусью) с 10 марта вводится карантин из-за эпидемии коронавируса. Подобная мера касается и портов.

По словам змминистра внутренних дел Польши Павла Шефернакера, на границах ко всем приезжающим будут применяться такие процедуры как измерение температуры. Эта мера касается как пассажиров автобусов, так и тех, кто пересекает границу на личном транспорте.

Сообщается также, что в настоящее время в Польше зарегистрировано 17 подтвержденных случая заражения коронавирусной инфекцией. В Калининграде на данный момент выявлен один случай.

ИСТОЧНИК KP.RU