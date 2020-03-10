В Калининграде изъяли и уничтожили 640 кг «санкционки»

10 Март 2020 2020-03-10T13:34:44+03:00

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В Калининграде сотрудники Россельхознадзора и полиции изъяли крупную партию санкционных продуктов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

На улице Полоцкой было изъято свыше 109,6 кг готовой мясной продукции и 534,8 кг г молочной продукции. Все продукты были изготовлены в Польше.

В результате запрещенные товары захоронили на скотомогильнике, предварительно продукция была денатурирована хлорной известью.

ИСТОЧНИК KP.RU