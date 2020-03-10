Калининградец ограбил бывшую жену, чтобы сделать подарок сожительнице

10 Март 2020 2020-03-10T13:49:16+03:00

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В Светлом местную жительницу ограбил бывший муж. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Инцидент произошел 8 марта в одном из развлекательных учреждений, где горожанка отмечала Международный женский день. Там она встретила бывшего мужа, который в ходе конфликта сорвал с ее шеи золотую цепочку и убежал.

Как оказалось, бывшую жену мужчина ограбил, чтобы сделать подарок своей новое девушке. Однако теперь на него завели уголовное дело по статье «Грабеж» и в ближайшие четыре года ему явно будет не до новых отношений.

ИСТОЧНИК KP.RU